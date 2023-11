Le relazioni (anche storiche) fra Russia e Israele

Il russo è la terza lingua più parlata in Israele (dopo l’ebraico e l’arabo) e oltre 100mila cittadini israeliani vivevano in Russia, ma almeno un ottavo di loro se n’è andato dopo l’inizio della guerra con l’Ucraina, compreso il rabbino capo Pinchas Goldschmidt. Centinaia di migliaia di cittadini russi vivono in Israele ma, dopo che 16 di loro sono stati uccisi lo scorso 7 ottobre, il governo di Putin ha addirittura ricevuto una delegazione di Hamas a Mosca. Nel frattempo a Makhachkala (capitale della repubblica russa del Daghestan, a maggioranza musulmana) varie centinaia di scalmanati con bandiere palestinesi davano l’assalto a un aereo in arrivo da Tel Aviv. Per ora non è dimostrabile l’ipotesi secondo cui – per tramite dell’alleato Iran – il Cremlino abbia scatenato apposta Hamas per distrarre l’attenzione dell’Occidente dall’Ucraina. Ma in ogni caso questo è successo e non si può certo ignorare che il sito di Hamas sia ospitato su server russi: una circostanza inquietante.