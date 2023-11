L’Egitto apre il valico di Rafah

Mentre proseguono gli scontri nella Striscia di Gaza, il Qatar ha mediato un accordo tra Egitto, Hamas e Israele, in coordinamento con gli Stati Uniti, per aprire il valico di Rafah. Attraverso questa frontiera internazionale, chi possiede un passaporto straniero e alcuni civili gravemente feriti potranno uscire da Gaza. Per ora, stando alle informazioni riportate da AFP, circa 90 palestinesi e quasi 450, tra stranieri e possessori di doppia cittadinanza, hanno lasciato la Striscia per dirigersi verso l’Egitto.

È la prima volta che il passaggio viene aperto alle persone dall’inizio della guerra e l’accordo, come riporta Reuters, non è collegato ad altri punti di negoziazione, come il rilascio di ostaggi o pause umanitarie.

Nel frattempo, decine di commando statunitensi sono arrivati in Israele per aiutare nelle operazioni di liberazione dei 240 ostaggi catturati da Hamas e trattenuti a Gaza.

Di Claudia Burgio