L’europarlamentare Vistisen a Trump: “La Groenlandia non è in vendita. Vaff***ulo”

Durante un intervento al Parlamento Europeo, l’europarlamentare danese, Anders Vistisen, si è rivolto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in merito alle recenti dichiarazioni sulla possibilità di appropriarsi della Groenlandia, esprimendo così il suo disappunto: “La Groenlandia non è in vendita. Signor Trump: vaff***ulo”.

Di Matilde Testa