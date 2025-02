L’ONU adotta la risoluzione Usa sulla guerra in Ucraina con gli emendamenti proposti dalla Ue

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che condanna l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e chiede il ritiro immediato delle truppe russe. Risoluzione che non è stata però votata favorevolmente dagli Stati Uniti. Il testo, presentato dall’Ucraina e co-sponsorizzato da quasi tutti i paesi Ue, è stato votato con 93 Paesi favorevoli, 18 contrari – tra cui appunto Usa e Russia – e 65 astenuti.



Sulla risoluzione al sostegno dell’Ucraina, invece, gli Stati Uniti hanno rettificato la loro posizione. Gli Usa avevano inizialmente votato contro, poi l’ambasciatrice americana ha spiegato che c’è stato “un errore nell’uso del pulsante”. La risoluzione, presentata dagli Usa, è stata adottata dalle Nazioni Unite con gli emendamenti presentati dalla Francia e dai Paesi Ue. Passa così con 93 voti favorevoli, 73 astenuti e 8 voti contrari (Bielorussia, Burkina Faso, Corea del Nord, Mali, Nicaragua, Niger, Russia, Sudan).



Gli Stati Uniti si astengono dalla risoluzione (da loro stessi presentata), dopo essere stata approvata dall’Assemblea Onu con gli emendamenti europei che ribadiscono l’integrità territoriale ucraina e la richiesta di una “pace giusta”.



Intanto, Donald Trump ha dichiarato che incontrerà presto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, il presidente americano avrebbe dichiarato che Zelensky potrebbe “venire questa settimana o la prossima per firmare l’accordo sui minerali”, aggiungendo, inoltre, che avverrà presto anche l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin, col quale gli Stati Uniti stanno discutendo anche di importanti transazioni economiche che avranno luogo tra i due Paesi.



Dichiarazioni confortanti arrivano poi dall’incontro tenutosi oggi tra il presidente Usa e l’omologo francese Emmanuel Macron. “L’Europa darà garanzie di sicurezza a Kiev”, così Donald Trump dalla Casa Bianca. “Speriamo di poter porre fine alla guerra quest’anno”, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la conferenza stampa tenutasi oggi a Kiev insieme ai leader europei, in visita in Ucraina in occasione del terzo anniversario dall’invasione del Paese per mano russa. “Fine della guerra al più presto”: questa, dunque, la speranza del presidente ucraino per l’Ucraina e il suo popolo dopo tre anni di guerra.



Di Claudia Burgio