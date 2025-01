Los Angeles: un uomo ritrova il suo cucciolo di cane, sano e salvo, dopo gli incendi – IL VIDEO

L’uomo che vedete in questo video ha perso tutto, negli incendi che stanno devastando la zona di Los Angeles. Ha perso la sua casa, e temeva di aver perso anche il suo cagnolino Oreo. Oreo era sparito, disperso nei roghi. E il padrone, disperato, aveva cercato aiuto per provare a ritrovarlo. Una corsa contro il tempo. Nella devastazione di questi giorni. Ma la storia di Oreo per fortuna è una storia a lieto fine.



Nel video il toccante momento in cui Oreo riabbraccia il suo padrone. Immagini commoventi. Che infatti sono subito diventate virali. La gioia incontenibile di un uomo che non ha più nulla ma ha ancora, il suo amato compagno a quattro zampe. La cosa per lui più importante.



Di Annalisa Grandi