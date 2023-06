Macron beve un birra in 17secondi dopo un match di rugby

Il presidente francese Macron è stato ripreso mentre beve una birra in soli 17secondi per festeggiare la vittoria del Tolosa del campionato di rugby

Ha fatto molto discutere in Francia il video in cui si vede il presidente francese Emmanuel Macron bere una bottiglia di birra in 17 secondi dopo la vittoria del campionato della squadra di rugby di Tolosa.

Per la deputata del partito dei Verdi, Sandrine Rousseau, il video di Macron ripreso negli spogliatoi dello Stade de France di Parigi riassume la “mascolinità tossica nella leadership politica in un’immagine”.