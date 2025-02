Macron convoca un vertice europeo. Kellogg, inviato di Trump per l’Ucraina: “Europa fuori dal tavolo delle trattative”

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per lunedì a Parigi un vertice europeo. Keith Kellogg, rappresentante speciale degli Usa per l’Ucraina e la Russia, ha dichiarato che non vede rappresentanti europei al tavolo delle trattative per risolvere la guerra in Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato per lunedì a Parigi un vertice europeo – a livello di capi di Stato e di governo – riguardante l’Ucraina.

Keith Kellogg, rappresentante speciale degli Usa per l’Ucraina e la Russia, ha dichiarato che non vede rappresentanti europei al tavolo delle trattative per risolvere la guerra in Ucraina, anche se si terrà conto degli interessi dell’Europa. Lo ha detto a Monaco, secondo quanto riporta Rbc-Ucraina.

“Vi dico onestamente cosa succederà. Abbiamo esaminato il problema di Minsk II. C’erano molte persone al tavolo e non hanno avuto alcuna opportunità di unirsi al processo di pace: non ha funzionato. Non ripeteremo Minsk”, le parole di Kellogg.

di Mario Catania