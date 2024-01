Madison Marsh, la Top gun diventata Miss America

Madison Marsh, la nuova Miss America, è una vera e propria “Top gun”: è la prima ufficiale dell’aeronautica in servizio attivo a vincere l’ambito concorso di bellezza

La nuova Miss America Madison Marsh – classe 2001 – è una vera e propria “Top gun”: la reginetta, da poco laureata in fisica alla Air Force Academy, è infatti secondo tenente dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti ed è la prima ufficiale dell’aeronautica in servizio attivo a vincere l’ambito concorso di bellezza.

Grande appassionata di volo e spazio, la nuova Miss America ha preso la licenza di volo all’età di 16 anni. Madison, che è anche cintura nera di taekwondo – oggi studia alla Harvard Kennedy School per conseguire un Master in Politiche Pubbliche.

Inoltre, dopo la dolorosa perdita della madre cinque anni fa, morta di cancro al pancreas appena otto mesi dopo la diagnosi, Madison ha fondato la Whitney Marsh Foundation – in onore della madre – per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

