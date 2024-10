Maltempo in Spagna: almeno 64 morti, numerosi i dispersi. “Intrappolati come topi”, auto ammassate – IL VIDEO

“Sono state precipitazioni straordinarie” spiega l’agenzia meteorologica statale spagnola. Si pensi che in sole 8 ore in città è caduta la pioggia che solitamente cade in un anno

Quelle che vedete sono le auto ammassate dopo le terribili alluvioni che hanno colpito la Spagna, in particolare Valencia. Sono almeno 64 le persone morte a seguito delle violentissime piogge provocate dalla Dana che si sta abbattendo sul Paese; tra loro ci sarebbero anche bambini e neonati. Il bilancio è provvisorio poiché sono ancora numerosi i dispersi.

“Sono state precipitazioni straordinarie” spiega l’agenzia meteorologica statale spagnola. Si pensi che in sole 8 ore in città è caduta la pioggia che solitamente cade in un anno; le piogge sono state particolarmente intense soprattutto nel Sud di Valencia.

Le persone sono rimaste “intrappolate come topi” a causa delle inondazioni improvvise, racconta Ricardo Gabaldon, il sindaco della città di Utiel (Vicino Valencia): “È stato il giorno peggiore della mia vita. Eravamo intrappolati come topi. Le auto e i cassonetti della spazzatura sono stati trascinati dalla corrente lungo le strade. L’acqua stava salendo fino a tre metri”.

Re Felipe VI di Spagna si dice “devastato” della situazione e ringrazia i servizi di emergenza “per il lavoro titanico che hanno svolto fin dall’inizio”.

La “priorità assoluta” delle autorità spagnole nella gestione dell’emergenza per le inondazioni a Valencia è quella di “aiutare chi sta ancora cercando i propri cari”, queste le parole del premier Pedro Sánchez in una dichiarazione ufficiale.

Tutta l’Europa è unita per aiutare la Spagna, come sottolinea la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: “Ciò a cui stiamo assistendo in Spagna è devastante. I miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e alle squadre di soccorso. L’Ue ha già offerto sostegno, Copernicus è stato attivato. La Protezione civile europea può essere mobilitata”.

