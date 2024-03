Manovre russe sospette sulla corona inglese

La casa reale britannica non è mai stata così debole come in questi mesi. Dai dubbi sulla “scomparsa” della principessa Kate Middleton, sfociati in quello che è stato definito ‘photoshopgate’, alle fake news circolate ieri (e poi smentite categoricamente dal Regno Unito) sulla presunta morte di Re Carlo III.

Dietro tutto questo si ipotizza addirittura la mano della Russia. Il dubbio è ormai diventato un vero e proprio chiacchiericcio a Londra che teme manovre diversive russe o puro sfregio circolate proprio in concomitanza delle elezioni in Russia che hanno sancito l’inizio del quinto mandato di Vladimir Putin. Ad innescare il corto circuito sulla sorte del sovrano, che ha 75 anni ed è in cura per un cancro, è il profilo Telegram di Vedomosti, una delle testate finanziarie più attendibili.

Una serie di fake news online sulla morte del re si sono mostrate in tutta la loro forza in poche ore: un comunicato mai prodotto da Buckingham Palace, vecchie foto della bandiera britannica a mezz’asta a Palazzo, la voce di Wikipedia aggiornata col supposto decesso di Carlo III fino a logo in lutto della Bbc.

Per rigettare ogni maldicenza, ieri sono intervenute direttamente le ambasciate di Londra a Mosca e a Kiev. Sul profilo X di quest’ultima è stato pubblicato un messaggio esplicito, evidenziato su sfondo rosso in inglese e ucraino: “Le notizie sulla morte di Re Carlo III sono false”.

Ma il ‘mistero’ di Kate Middleton non è svanito con la pubblicazione del video sul sito inglese Tmz, della principessa insieme al marito William in un negozio a Windsor, apparentemente “felice e rilassata” pur notevolmente dimagrita. Sono in molti ad aver sollevato dubbi sulla veridicità: “quella non è Kate”, “basta bugie!”, si legge tra i commenti.

di Raffaela Mercurio