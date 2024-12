Mario Calabresi: “Cecilia Sala ha letto un messaggio scritto dalle autorità iraniane”

Dalla politica all’opinione pubblica, la reazione alla notizia dell’arresto di Cecilia Sala in Iran è stata unanime: solidarietà incondizionata alla giornalista e condanna al regime di Teheran per questo abuso.

Ulteriori dettagli sulle dinamiche dell’arresto e sulle condizioni di Sala sono stati forniti da Mario Calabresi, direttore di Chora Media. Calabresi ha dichiarato ai microfoni della Rai: «Cecilia era in Iran con un regolare visto giornalistico quindi in un modo ufficiale e aveva concordato di poter fare una serie di interviste per il suo podcast “Stories”, che lei fa ogni giorno per Chora. Stava raccontando l’evoluzione della società iraniana, aveva fatto interviste con ragazze ma anche con uno dei fondatori dei pasdaran. Era lì e aveva un visto per otto giorni, doveva rientrare in Italia venerdì scorso ma giovedì, stranamente, non ha mandato la sua puntata che tutti i giorni arriva verso le due o le due e mezza. Lei è puntualissima, perfino dal fronte ucraino, nei momenti più tragici della guerra, lei mandava la sua puntata oppure telefonava dicendo che non sarebbe riuscita a mandarla in tempo; quindi, il suo silenzio ci è apparso immediatamente molto strano. […] Per ventiquattro ore il suo telefono è stato irraggiungibile, finché la mattina nella tarda mattinata di venerdì la madre ha ricevuto una brevissima telefonata in cui recitava un messaggio che era stata autorizzata a leggere».

Un messaggio preparato dalle autorità iraniane in cui «diceva che era stata arrestata e che era in carcere, ma alla domanda della madre “che cosa hai fatto?” ha detto di non poter aggiungere altro». La Farnesina ha dichiarato che Cecilia Sala si trova in buone condizioni, ma da Teheran non sono ancora arrivati i motivi dell’arresto.

di Antonio Pellegrino