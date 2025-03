Meloni: “La divisione dell’Occidente sarebbe esiziale per tutti”

“In fondo tutti condividiamo lo stesso obiettivo, lo condivide l’Italia, lo condivide l’Europa, lo condivide la Nato, lo condividono gli Stati Uniti ed è arrivare a una pace duratura e giusta in Ucraina. Poi c’è da discutere come questo si faccia e qui chiaramente la questione diventa più complessa, ma significa anche che noi dobbiamo essere bravi in questa fase a non fare l’errore di dividere o di favorire una divisione dell’Occidente che sarebbe esiziale per tutti, lo sarebbe particolarmente per l’Ucraina ma lo sarebbe in generale per gli interessi condivisi delle due sponde dell’Oceano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con la stampa davanti alla residenza dell’ambasciatore italiano a Londra dopo il summit dei leader sull’Ucraina.

Meloni ha espresso anche preoccupazione riguardo all’eventuale introduzione di dazi. “Siamo molto preoccupati, siamo una nazione esportatrice. Ci rendiamo conto che sarebbe un problema, perché se ci fossero dazi, l’Ue risponderebbe”, ha dichiarato. Tuttavia, ha avvertito che questo scenario potrebbe innescare “un’escalation” dannosa per tutti. “Credo che si possano trovare soluzioni che non siano di rottura, ma di accordo”, ha aggiunto.

Intervenendo poi sull’incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, Meloni ha invitato alla cautela: “Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto. Non è utile in questa fase lasciarsi andare alle tifoserie, ma bisogna guardare all’obiettivo comune”. Durante un punto stampa nella residenza dell’ambasciatore italiano a Londra, ha sottolineato l’importanza di affrontare la politica estera con maggiore profondità.

“La verità è che tutti condividiamo lo stesso obiettivo: l’Italia, l’Europa, la Nato e gli Stati Uniti vogliono una pace duratura e giusta in Ucraina. La questione complessa è come raggiungerla”, ha spiegato. “Dobbiamo evitare l’errore di dividere l’Occidente, perché sarebbe esiziale per tutti, in particolare per l’Ucraina, ma anche per gli interessi condivisi delle due sponde dell’Atlantico”.

Sull’ipotesi francese di un invio di truppe europee in Ucraina “ho espresso perplessità, come sapete. E continuo a essere perplessa sull’utilizzo di truppe europee, al di là del fatto che la presenza di truppe italiane in Ucraina in questa fase non è mai stata all’ordine del giorno, tanto per sgomberare il campo. Ma io vedo questa come una soluzione che rischia di essere molto complessa e probabilmente meno risolutiva di altre”.