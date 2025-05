Mike Waltz silurato da Trump dopo lo scandalo “Signalgate”

Non è ancora chiaro se la porta la inforcherà volontariamente o meno, ma è ormai certo che il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Mike Waltz, è arrivato alla fine del suo incarico. Secondo la Cbs il funzionario, insieme al vice Alex Wong, era pronto ad andarsene già da qualche giorno. Diversa le versione di Fox News, secondo cui sarebbe stato Trump a dargli il benservito. No comment, per ora, dalla Casa Bianca.

Ex membro del Congresso, Waltz sarebbe il primo alto funzionario a lasciare la seconda amministrazione Trump. La pressione su di lui si è via via alzata quando il caporedattore dell’Atlantic Magazine, a marzo, aveva rivelato di essere entrato per errore a una chat su Signal riguardante gli attacchi contro gli Houthi. A inserirlo nel gruppo, in cui c’erano anche il vicepresidente Vance e il capo del Pentagono Hegseth, sarebbe stato proprio Waltz. Qui, in diretta, era stato illustrato il piano di attacco, con tanto di orari di decollo dei jet, dettagli sui bersagli da colpire, sulle loro difese e sulle armi impiegate.

La poltrona di Waltz, decisiva per la sicurezza degli Usa, non può però rimanere vacante. «I nomi di un sostituto – dice a Politico una fonte anonima interna alla Casa Bianca – sono in discussione da settimane, ma il progetto di rimuovere Waltz già questa settimana ha preso piede solo negli ultimi giorni”. Il candidato principale (anche se non sarebbe l’unico) per sostituire Waltz è l’inviato speciale di Trump per Ucraina e Medio oriente, Steve Witkoff. Anche su questo nessun commento ufficiale, in attesa di un probabile annuncio chiarificatore di Donald Trump.

Di Giorgio Patto