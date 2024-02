Navalny, autorità russe: “Colpito da sindrome da morte improvvisa”

Nemmeno la morte di Aleksey Navalny sembra placare gli atti di depistaggio. Anzi, forse sarà proprio in questo momento così delicato che potrebbero figurarsi i peggiori scenari. La madre del dissidente, primo oppositore politico di Putin, non ha ancora avuto la possibilità di piangere sul corpo del figlio. Navalny non si trova e dove sia finito il suo corpo resta ancora un mistero, mentre la famiglia ne chiede la restituzione immediata.

A diffondere la notizia del mancato ritrovamento è stata Kira Jarmysh , portavoce di Navalny , che su X scrive: “L’ avvocato di Aleksey e sua madre sono arrivati all’obitorio di Salekhard, trovandolo chiuso, nonostante la colonia penale ne avesse assicurato l’apertura. L’avvocato ha chiamato il numero di telefono che è sulla porta e gli è stato detto che è il settimo a chiamare oggi. Il corpo di Aleksey non è all’obitorio “. Jarmysh denuncia e accusa le autorità russe di mentire sulle cause della morte dell’oppositore.

Per il giornalista investigativo,, Navalny sarebbe stato avvelenato: “, ha dichiarato. Il dissidente russo, infatti, era sopravvissuto a diversi tentativi di assassinio, tra cui un avvelenamento con l’agente nervino Novichok nell’agosto 2020. Episodio che rimarcò quanto l’eliminazione di chi non pieghi la testa al regime di Putin sia prassi nel Paese. Morti sospette che il dittatore ha sempre declinato come “semplici coincidenze”. Una lista di morti cominciata nelcon la morte della deputata dell’opposizione, Galina Starovoitova. Solo per citarne alcuni,: Igor Domnikov, Sergey Novikov, Iskandar Khatloni, Sergey Ivanov e Adam Tepsurgayev.Neltocca alla giornalista di Novaya Gazeta Anna Politkovskaja , nello stesso anno Aleksander Litvinenko, ex agente del Kgb muore in ospedale a Londra, dopo atroci sofferenze dovute all’avvelenamento con il polonio.