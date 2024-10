Mo: sirene d’allarme a Tel Aviv, 20 razzi lanciati contro Israele

Sono tornate a suonare stamani a Tel Aviv le sirene dell’allarme antiaereo per cinque razzi lanciati dal Libano in direzione del centro di Israele e altri 15 lanciati contro il nord di Israele e la zona settentrionale delle Alture del Golan. I militari israeliani con notizie diffuse via Telegram hanno precisato che la maggior parte dei razzi sono stati intercettati, mentre uno è caduto in campo aperto nel centro di Israele. Nel nord, “alcuni” sono stati intercettati, altri sono caduti in zone aperte.

Gli Hezbollah libanesi rivendicano inoltre il lancio di razzi in direzione di una “base navale” nei pressi della città di Haifa, nel nord di Israele. Una dichiarazione del gruppo parla di una “raffica di razzi” contro “la base navale Stella Maris a nordovest di Haifa”.