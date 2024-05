Morte Raisi: recuperato il corpo del presidente iraniano. IL VIDEO

È stato recuperato il corpo del presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto nell’incidente in elicottero insieme ad altre sette persone che erano a bordo. Tra queste, vi era anche il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.

Mentre a Teheran la popolazione è in festa per quanto accaduto – diversi video in diretta dall’Iran hanno mostrato fuochi d’artificio a seguito della notizia – il Consiglio strategico per le relazioni estere iraniane, tramite un comunicato, ha dichiarato che “il percorso della politica estera del Paese non cambierà” e continuerà sotto la guida del leader Ali Khamenei.

Di Matilde Testa