Morto l’attore Johnny Wactor: ucciso durante rapina

L’attore statunitense Johnny Wactor, noto soprattutto per il ruolo di Brando Corbin nella serie tv “General Hospital”, è stato ucciso con un colpo di pistola durante un presunto tentativo di furto della marmitta della sua auto nel centro di Los Angeles. Aveva 37 anni.

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha dichiarato che gli agenti sono intervenuti nella zona di Pico Boulevard e Hope Street intorno alle 03:00 di sabato scorso. Sulla scena hanno trovato un uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco, che è stato poi identificato come Wactor.

Ha interpretato il ruolo di Brando dal 2020 fino alla cancellazione del suo personaggio dal programma nel 2022 per un totale di 164 episodi. Aveva appena finito di girare di “Dead Talk Tales: Volume I”.

Le indagini sono in corso ma l’intero comparto si è stretto al lutto della famiglia. L’agente dell’attore, Sarabeth Schedeen, ha affermato in una dichiarazione: “Johnny Wactor era un attore e un amico straordinario. Oggi la luce di questo mondo si è spenta. Tra i suoi molti doni invidiabili c’erano la generosità, la dedizione, la disciplina, l’empatia e una perseveranza fuori dal comune. Inoltre, era un atleta. Si spingeva al massimo fisicamente, così come faceva a livello personale e professionale. Nei molti anni trascorsi insieme, ha affrontato gli alti e bassi della vita con ottimismo e grazia. Johnny ha rappresentato la grandezza morale in tutti i settori. È una perdita profonda per tutti coloro che hanno lavorato con lui e lo hanno conosciuto“.

di Margherita Medici