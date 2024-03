Navalny vive nella protesta “Mezzogiorno contro Putin”, code ai seggi in Russia e ai Consolati russi di Roma e Milano

Le immagini di alcuni seggi elettorali in Russia, dove tantissime persone hanno risposto all’appello di Yulia Navalnaya per la protesta “Mezzogiorno contro Putin”. Lunghe code anche ai Consolati russi di Roma e Milano

Le immagini di alcuni seggi elettorali in Russia, dove tantissime persone hanno risposto all’appello di Yulia Navalnaya per la protesta “Mezzogiorno contro Putin”. Lunghe code anche ai Consolati russi di Roma e Milano

Il nome della protesta silenziosa, indetta da Navalny quando ancora era in vita e ripresa recentemente dalla moglie Yulia Navalnaya, in lingua russa rende ancora di più: «Polden protiv Putina», è la protesta delle tre P, cioè «Mezzogiorno contro Putin».

Questa mattina, da Mosca a San Pietroburgo e persino di fronte ai Consolati russi di Roma e Milano, un’ondata di persone si sono presentate ai seggi alla stessa ora, alle 12, per annullare la scheda elettorale e protestare contro il regime dittatoriale di Vladimir Putin.

Stando ad alcune informazioni riportate da ODV Info, gli arresti non sono mancati, almeno 74 per ora i fermi in tutta la Russia: un elettore di Kazan, Alexander Shirshov, ha dichiarato di essere stato arrestato insieme ad altre 20 persone per aver partecipato al “Mezzogiorno contro Putin”.



Sulla storica via Arbat si è formata una coda di alcune centinaia di persone, ma delle immagini che circolano sul web a colpire è soprattutto la presenza di tantissimi giovani. A Novosibirsk c’è chi ironizza: “Chissà se Putin prenderà l’82% o il 146% dei voti”. Quando il silenzio urla.



*Le immagini e l’intervista da Roma sono a cura di Giacomo Chiuchiolo

Di Claudia Burgio