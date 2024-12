“Negare, difendere, deporre”, le parole incise sulle pallottole che hanno ucciso Thompson

Secondo le rivelazioni della rete ABC, il killer che ha ucciso Brian Thompson avrebbe lasciato delle tracce e un particolare messaggio sulle pallottole utilizzate per l’omicidio

Secondo le rivelazioni della rete ABC, il killer che ha ucciso ieri Brian Thompson, CEO di una delle più importanti assicurazioni degli Stati Uniti, avrebbe lasciato – forse volontariamente – delle tracce: il telefonino, una bottiglietta d’acqua e i possibili dati elettronici della bici a noleggio impiegata dall’uomo per allontanarsi verso Central Park. Dettagli che ora sono in mano alla polizia, insieme ai filmati delle telecamere di sicurezza che sono riuscite a catturare alcune immagini dell’aggressore prima e durante l’omicidio.



Un particolare messaggio è stato inoltre ritrovato sulle pallottole utilizzate per uccidere Thompson: “negare, difendere, deporre (deny, defend, depose)”, queste le tre parole incise e recuperate sul reperto, trovato dagli agenti sul marciapiede davanti all’hotel Hilton, dove il CEO è stato ucciso.



Termini che potrebbero confermare la tesi che il movente dell’agguato sia legato ad una vendetta o ad una ritorsione nei confronti del manager.



Di Claudia Burgio