Negli Stati Uniti “Top Thrill 2”, la montagna russa più alta e veloce del mondo

Usa: adrenalina e brividi nella “Top Thrill 2”, la montagna russa più alta e veloce del mondo! Si trova nel parco divertimenti di Cedar Point a Sandusky (Ohio) e raggiunge la velocità di ben 193 – 193! – chilometri orari fino a 128 metri d’altezza. I creatori di questa montagna russa da record sono italiani: si tratta dell’azienda vicentina Antonio Zamperla S.p.A., celebre nel settore per aver rilanciato a Coney Island il luna park più antico del mondo e per aver costruito 10 attrazioni a Disneyland Paris, giusto per citare alcuni tra gli esempi più iconici.

“‘Top Thrill 2’ è un’attrazione unica per Cedar Point, Zamperla e l’intero settore del divertimento. Questo progetto significa moltissimo per i nostri 450 dipendenti, entusiasti di aver portato sul mercato globale la nuova generazione di tecnologie nella progettazione dei roller coaster. Siamo orgogliosi di presentare un’attrazione da record come il ‘Top Thrill 2’. Chiamateci pure giostrai, è quello che facciamo da tre generazioni”, le parole di Antonio Zamperla, ceo e presidente dell’azienda di famiglia, nel giorno di accensione della montagna russa.

di Mario Catania