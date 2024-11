Netanyahu annuncia la tregua in Libano: “Se Hezbollah la vìola, colpiremo”

La possibile tregua in Libano era stata annunciata nel pomeriggio. Ora il premier israeliano conferma il cessate il fuoco alla Nazione. In serata, atteso il discorso di Biden

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Hezbollah per una tregua in Libano. L’esercito israeliano si ritirerà dal Sud del Libano pur mantenendo “libertà d’azione”. Un accordo raggiunto grazie agli sforzi diplomatici di Francia ed USA.

“Con una comprensione totale tra Israele e gli Stati Uniti, manteniamo la libertà militare completa in Libano – ha dichiarato il premier israeliano nel discorso alla Nazione – Quanto durerà il cessate il fuoco in Libano dipende da cosa succederà sul terreno: se Hezbollah si riarmerà, noi attaccheremo“, ha sottolineato Netanyahu, concludendo che “Hezbollah non è più quello di prima, lo abbiamo riportato indietro di decenni”.

A breve ci sarà l’intervento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, (ore 20.30 italiane) che parlerà dal South Lawn. Dalla Casa Bianca non arrivano specifiche circa l’argomento dell’intervento del presidente, ma come anticipato da diversi media dovrebbe trattarsi di un discorso sulla tregua tra Israele e Hezbollah.

Di Claudia Burgio