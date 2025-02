Nevicata da record in Giappone

Quanto accaduto in Giappone ha davvero dell’incredibile: ad Obihiro, città dell’isola di Hokkaido, sono caduti la bellezza di 120 cm di neve in appena 12 ore. Un evento che ha segnato un nuovo record nazionale per la quantità di neve caduta in un periodo così breve. In Giappone, infatti, le nevicate abbondanti non sono una novità, per via delle correnti fredde siberiane e del vento sul Mar del Giappone che influenzano da sempre le condizioni metereologiche invernali del Paese. Ma una nevicata così non si era mai vista.

Di Matilde Testa