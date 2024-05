No alla “legge russa”. La protesta dei georgiani arriva anche a Firenze

No alla “legge russa”. Ieri a Firenze, in piazza Santa Maria Novella, circa settanta persone di nazionalità georgiana hanno protestato contro la “legge russa” perché modellata su una legge in vigore in Russia che prevede che i media e le ong che ricevono almeno il 20% dei propri fondi dall’estero vengano registrate come “agenti stranieri” diventando così soggetti a più controlli e limitazioni.

La contestazione è andata in scena mentre migliaia di persone protestavano in Georgia per lo stesso motivo.

di Giacomo Chiuchiolo