Nuovi spari d’Israele contro postazione di Unifil, due feriti. Tajani: “Inammissibile”

Due peacekeeper sono rimasti feriti a causa dei colpi d’artiglieria sparati dalle Idf contro la base dell’Unifil a Naqura, nel sud del Libano. Lo scrive il sito di Haaretz. I media libanesi avevano in precedenza spiegato che a essere colpito era stato il battaglione cingalese. I due feriti non sarebbero italiani ma uno di loro è in gravissime condizioni.

“Oggi abbiamo scritto di nuovo al ministro degli Esteri israeliano: aspettiamo che facciano l’inchiesta e, visto che ci sono prove inequivocabili che sono stati i soldati israeliani a sparare contro le basi Unifil, e stamattina c’è stato un altro incidente in una base in cui c’erano una settantina di soldati italiani, ribadisco che è inammissibile“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi a Torino.

Gli spari israeliani contro i peacekeepers dell’Onu sono “una violazione del diritto internazionale umanitario“. Lo sottolinea il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

Intanto, una delegazione di uomini del Comando operativo di vertice interforze della Difesa italiana è stata inviata a Gerico, in Cisgiordania, per un sopralluogo a scopo di ricognizione – nell’ambito dell’operazione Miadit sospesa un anno fa – affinché siano verificate le condizioni logistiche per una riapertura della missione.

In prospettiva, come era stato richiesto dal segretario di Stato Usa Anthony Blynken al governo italiano, 200 militari dell’Arma dei Carabinieri potrebbero tornare a Gerico e, solo dopo una positiva valutazione delle condizioni di sicurezza (ancora non verificate) da entrambe le parti, allargare la loro missione nel territorio di Gaza. Della delegazione, inviata una settimana fa e composta da 8 persone, fanno parte carabinieri, medici e addetti al settore logistico.

di Margherita Medici