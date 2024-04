Nuovo raid di Israele su Rafah: 27 morti. Tajani vola a Riad

Il raid aereo israeliano di questa notte su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, ha ucciso 27 persone secondo Al Jazeera. Tra questi 6 donne e 5 bambini, uno di loro aveva 5 giorni di vita.



Altre fonti legate invece ad Hamas fissano il bilancio a 18 morti. Il bombardamento sembra aver colpito tre case della città che ospita quasi due milioni di sfollati dal nord della Striscia.

Il funzionario del politburo di Hamas, Izzat al-Risheq, ha negato fonti anonime dell’organizzazione terroristica che ieri sera sul tardi alla Afp riferivano di non aver riscontrato grossi problemi sull’ultima proposta per la tregua. In una dichiarazione, ripresa da Haaretz, al-Risheq ha chiarito che “la proposta è ancora in fase di studio”.

Intanto, missione a Riad per il ministro degli Esteri Antonio Tajani che sarà oggi nella capitale saudita per una serie di riunioni su Gaza a margine del World economic forum, appuntamento al quale partecipano ministri e rappresentanti dell’economia e dell’industria di decine di Paesi. “Su Gaza bisogna agire immediatamente“, insiste Tajani. A Riad è arrivato anche il segretario di Stato americano Antony Blinken, che interverrà al forum e avrà una serie di incontri di lavoro con ministri della regione ed europei.

di Margherita Medici