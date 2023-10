Durante un tranquillo pic-nic di una famiglia nel Parco Ecologico Chipinque a San Pedro, in Messico, un affamato orso nero è salito sul tavolo divorando tutto il cibo sotto gli occhi terrorizzati della madre con il figlio.

Mentre la figlia minore riprendeva la scena, si vede la madre coprire gli occhi del ragazzino in assoluta immobilità per non scatenare attacchi mentre l’orso è a pochi centimetri dal loro viso.