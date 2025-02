Ostaggi, Netanyahu conferma il rilascio di Calderon e Bibas

Il Premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la liberazione di Ofer Calderon e Yarden Bibas dalla Striscia di Gaza. “Il governo israeliano abbraccia i due ostaggi al loro ritorno. Le loro famiglie sono state informate che sono stati consegnati alle nostre forze. Il governo israeliano è impegnato al ritorno di tutti gli ostaggi e i dispersi”, si legge in una dichiarazione diffusa dall’ufficio del Premier.

Hamas libera oggi, sabato 1 febbraio, tre ostaggi in cambio di 183 detenuti palestinesi, come prevede l’accordo con Israele per il cessate il fuoco a Gaza. Si tratta di Yarden Bibas, Ofer Kalderon e Keith Siegel, da oltre un anno prigionieri nella Striscia.

In contemporanea, riapre il valico di Rafah tra l’Egitto e Gaza. “I mediatori hanno informato Hamas che Israele ha approvato l’apertura del valico di Rafah sabato, dopo il completamento del quarto lotto di scambio di prigionieri”, ha affermato un funzionario di Hamas all’Afp a condizione di anonimato. Una fonte ben informata ha aggiunto che l’evacuazione dei feriti avverrà al valico “come previsto dall’accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi a Gaza”.