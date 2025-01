Palazzo Chigi: rilasciata Cecilia Sala, rientra in Italia

Palazzo Chigi annuncia il rientro della giornalista Cecilia Sala dall’Iran. Il C-130 dell’Aeronautica Militare che trasporta la giornalista del Foglio e di Chora Media, detenuta dallo scorso 19 dicembre nel carcere di Evin per «violazione della legge della Repubblica islamica», è decollato da Teheran poco prima delle 11:30. Atterrerà a Ciampino attorno alle 15:30.

La premier Meloni ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per il rilascio di Cecilia Sala. Nella nota diffusa da Palazzo Chigi si legge: «La nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane, e potrà riabbracciare i suoi familiari e colleghi». Giorgia Meloni ha informato personalmente i genitori della reporter con una telefonata.

«Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!», esulta il ministro degli esteri Tajani, seguito a ruota dai colleghi Salvini e Crosetto. In Senato, all’arrivo della notizia, si è acceso un fragoroso applauso. La leader del Pd Schelin ringrazia il governo e la diplomazia, mentre da Strasburgo arriva anche il commento della presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola: «Bentornata a casa, Cecilia. Grazie alle autorità italiane per aver lavorato senza sosta per riportarla dalla sua famiglia».

In lacrime il papà di Cecilia, Renato: «Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. È stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di Cecilia, sono orgoglioso di lei». E la reporter avrebbe sentito telefonicamente il compagno, il giornalista de Il Post Daniele Raineri, che dice: «Mi ha detto: “Ci vediamo tra poco”. Era emozionata e contentissima. Le ho risposto anche io: “Ci vediamo a Roma”».

Di Umberto Cascone