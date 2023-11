Parigi ricorda la strage del Bataclan

“Sobrietà”, “dignità” e “raccoglimento”: le tre parole chiave con cui Parigi ricorda oggi la strage del Bataclan del 13 novembre 2015 in cui persero la vita 90 persone.

A distanza di 8 anni, la capitale francese non ha alcuna intenzione di dimenticare nessuna delle vittime di quel giorno maledetto. Non solo i morti durante il concerto degli Eagles of Death Metal nell’auditorium Bataclan ma anche le altre vittime delle sei sparatorie in bar e ristoranti degli arrondissement più centrali e le tre esplosioni nei pressi dello Stade de France che causarono in tutto 137 morti, compresi gli attentatori, e 368 feriti.

Un giorno che non dev’essere dimenticato soprattutto alla luce dei nuovi sviluppi geopolitici e del conseguente ritorno di episodi di antisemitismo nel mondo. Proprio in Francia, oggi sono stati posti in stato di fermo 8 minori accusati di “apologia del terrorismo” e “istigazione all’odio, la violenza o la discriminazione razziale” per aver pronunciato slogan antisemiti nella metropolitana parigina il mese scorso.