Parigi, stelle di David dipinte su abitazioni e negozi

Ritorno al (triste) passato. Parigi, una sessantina di stelle di David sono state dipinte questa notte sulle facciate di alcune abitazioni e banche del quattordicesimo arrondissement. Così come facevano i nazisti in Germania per indicare i negozi degli ebrei.

La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per danneggiamento di beni privati con l’aggravante di discriminazioni legate all’origine, alla razza, all’etnia o alla religione. Reato che prevede una pena massima di quattro anni di reclusione e una multa di 30mila euro.

Atti “ignobili e intollerabili” che suscitano “vergogna e disgusto”, le parole della giunta comunale parigina.

“L’antisemitismo non ha spazio nella nostra Repubblica”, lo ha scritto la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo.

La premier francese Elisabeth Borne – nel corso di un intervento in Parlamento – ha fermamente condannato le “ignobili azioni” antisemite degli ultimi giorni in Francia.

Gli atti contro gli ebrei si sono moltiplicati dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas in Medio Oriente. Sono oltre 850 gli “incidenti” legati all’antisemitismo a partire dal 7 ottobre, con circa “6.000 segnalazioni” alla piattaforma on-line Pharos. Borne ha parlato di ben “430 fermi e oltre 230 inchieste in corso”.

Anche l’Unione Europea ha immediatamente condannato i gesti antisemiti: “La Commissione europea si oppone fermamente a tutti gli atti di antisemitismo, sono incompatibili con i valori dell’Ue e i principi fondamentali su cui l’Ue è fondata”, ha dichiarato un portavoce dell’esecutivo comunitario.