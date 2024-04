Paura in volo, il Boeing 737 perde la copertura di uno dei motori dopo il decollo

Panico tra i passeggeri del Boeing 737-800 della Southwest che, poco dopo il decollo, è stato costretto a tornare a terra in seguito alla perdita della copertura di uno dei motori

Attimi di terrore e panico tra i passeggeri del Boeing 737-800 della Southwest che, poco dopo essere partito da Denver (Colorado), è stato costretto a tornare a terra in seguito alla perdita della copertura di uno dei motori. Il volo, in direzione Houston (Texas), è poi atterrato in sicurezza.

Le autorità americane stanno ora indagando sull’incidente.

di Filippo Messina