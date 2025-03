Perché il Papa non può essere l’anti-Trump

“The New York Times” ha buttato in pagina l’idea di Papa Francesco per porre un argine a Trump

Papisti per disperazione nell’epoca del trumpismo al potere in America. Diciamolo: non può essere certo questa la risposta politica dei democratici e del mondo liberal statunitense al trionfo del tycoon. Se infatti sono comprensibili la frustrazione dopo la sconfitta e lo sconcerto per le difficoltà di ritrovare il filo di un’opposizione politica, buttarsi sul pontefice non è certo la soluzione.

Eppure l’autorevole quotidiano Usa “The New York Times” – da sempre punto di riferimento dell’universo progressista americano – ha buttato in pagina l’idea di Papa Francesco per uscire dal trumpismo. L’ha fatto con un articolo in cui, fra le altre cose, si legge: «Il desiderio di un leader che anteponga i bisogni e gli interessi degli altri, compresi i meno potenti, ai propri è particolarmente sentito tra i molti americani che oggi cercano disperatamente una luce nell’oscurità di Donald Trump». E ancora: «Ora abbiamo il Papa che promuove molti dei diritti e dei princìpi contro cui gran parte dell’America sembra rivoltarsi».

Certo, fra le preoccupazioni del “The New York Times” sembra esserci pure quella che, quando accadrà, il successore di Bergoglio possa essere un Papa filo Trump. La questione però non è religiosa ma politica. E da questa devono ricominciare i dem americani. Senza contare che l’ultimo Papa che si disse liberale – Pio IX, ultimo Papa re dello Stato Pontificio – scatenò un putiferio per nulla liberale contro il Risorgimento e l’Italia unita.

di Massimiliano Lenzi