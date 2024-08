Pioggia di missili dal Libano su Israele

Nella notte, circa 30 razzi sono stati lanciati dal sud del Libano – in risposta al lancio contro Hezbollah – per colpire Israele. L’Idf ha informato che la maggior parte degli attacchi sono stati intercettati, ma chiede ai cittadini che vivono nell’Alta Galilea di restare in prossimità dei rifugi. L’esercito israeliano ha inoltre colpito le infrastrutture terroristiche nell’area di Marjaayoun, sempre nel sud del Libano, e ha sparato colpi di artiglieria per rimuovere minacce nella zona di Odaisseh.



L’annuncio dell’eventuale attacco da parte del Libano era stato dato nella notte, quando Hezbollah aveva dichiarato di aver lanciato “decine” di razzi contro Israele, in risposta agli attacchi israeliani a Kfar Kela e Deir Siriane, che hanno causato il ferimento di civili. Ora gli Stati Uniti e Israele si aspettano un attacco da parte dell’Iran domani (lunedì). A riportarlo è Axios, citando alcune fonti.



Di Claudia Burgio