Premio Nobel per la Chimica 2024 a Baker, Hassabis e Jumper

Le proteine protagoniste assolute del Premio Nobel per la Chimica 2024. L’Accademia di Stoccolma ha infatti assegnato il Nobel a David Baker «per la progettazione computazionale delle proteine» e a Demis Hassabis e John M. Jumper «per i sistemi di predizione delle proteine». Dopo l’assegnazione dei Nobel per la Medicina e per la Fisica, si chiudono così i tre giorni dei Nobel scientifici, in attesa che vengano annunciati quelli per la Letteratura (domani), per la Pace (11 ottobre) e, infine, quello per l’Economia (14 ottobre).



Di Matilde Testa