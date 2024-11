Putin aggiorna la dottrina nucleare: “Possibile risposta nucleare ai missili a Kiev”

Una nuova dottrina nucleare russa. Il testo approvato oggi da Vladimir Putin dal titolo “Approvazione dei fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare” prevede nuovi scenari in campo nucleare, ovvero la piena libertà del presidente russo di decidere di usare armi nucleari – per proteggere i territori della Russia e della Bielorussia -, decisioni che rimangono “a discrezione del presidente Vlamidir Putin”. Il testo ha avuto effetto immediato e dunque è già in vigore, con questo nuovo decreto viene così aggiornato l’eventuale utilizzo del nucleare.



In particolare, come illustrato da Rossijskaja Gazeta – il giornale di tiratura nazionale pubblicato nella Federazione Russa – la riforma prevede, tra le altre, alcune condizioni per l’uso delle armi nucleari:

– ricezione di informazioni affidabili sul lancio di missili balistici contro la Federazione Russa e i suoi alleati;

-l’impatto del nemico sulle strutture militari statali critiche della Federazione Russa, la cui disabilitazione porterà all’interruzione di un attacco nucleare di rappresaglia;

-ricezione di informazioni affidabili sul decollo di aerei strategici e tattici, missili da crociera, droni, velivoli ipersonici e di altro tipo e sul loro attraversamento del confine della Federazione Russa.



In questo modo, ora, la Russia potrà dare una risposta nucleare anche ad attacchi non nucleari da parte dell’Ucraina e anche nel caso in cui i missili vengano forniti da Paesi occidentali. Modifiche che secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dovrebbero essere viste come “un avvertimento a tutti i Paesi coinvolti negli attacchi alla Russia”.



Immediata la risposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky – come riportato da AGI- durante un videocollegamento al Parlamento europeo: “Insieme, l’Ucraina, l’Europa tutta e i nostri partner negli Stati Uniti e nel mondo, siamo riusciti non solo a prevenire che Putin prenda l’Ucraina ma anche nella difesa della libertà di tutte le Nazioni europee. Persino con la Corea del Nord di Kim Jong-un, Putin rimane più piccolo della forza unita dell’Europa. Vi chiedo di non dimenticare questo e di non dimenticare quanto l’Europa sia in grado di ottenere”.



Di Claudia Burgio