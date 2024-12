Putin: “Vogliamo chiudere la guerra, non solo congelarla. La Slovacchia pronta a ospitare i negoziati sull’Ucraina”

Vladimir Putin – secondo quanto riferito dalla Tass – avrebbe dichiarato che la Slovacchia sarebbe pronta a ospitare i colloqui fra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra e che per Mosca va bene. Nei giorni scorsi – lo ricordiamo – il premier slovacco Robert Fico ha fatto visita a Putin ed è stato ricevuto al Cremlino. In quell’incontro “si è parlato principalmente di un accordo di pace in Ucraina” ha detto il presidente russo.

Inoltre, Putin – sempre citato dalla Tass – avrebbe aggiunto che la Russia cercherebbe di concludere il conflitto, non di congelarlo. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sui piani di Donald Trump per congelare la guerra in Ucraina Putin infatti avrebbe risposto: “Cerchiamo anche di porre fine al conflitto”.

di Mario Catania