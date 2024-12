Il presidente slovacco Fico in visita a Mosca. Trump: “Voglio incontrare Putin al più presto”

Oggi il primo ministro slovacco Robert Fico ha tenuto un colloquio al Cremlino insieme al presidente russo Vladimir Putin. Una rara visita a Mosca da parte di un leader dell’UE dall’inizio dell’invasione totale dell’Ucraina da parte della Russia. Fico è arrivato in Russia ufficialmente per una “visita di lavoro”. L’ultimo premier europeo a visitare fisicamente il Cremlino è stato il presidente ungherese Orban, una visita che aveva suscitato aspre critiche da parte di Kiev e degli altri leader europei.



In questo scenario si aggiungono poi le dichiarazioni del neo eletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che proprio oggi ha lasciato intendere l’intenzione di incontrare Vladimir Putin agli inizi della sua presidenza. Durante l’evento Turning Point USA a Phoenix, in Arizona, il tycoon ha ribadito di voler porre fine “rapidamente” alla guerra in Ucraina. “Una delle cose che voglio fare rapidamente è incontrare il presidente Putin e anche lui è d’accordo”, ha dichiarato.



Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato ai diplomatici ucraini che il Paese dovrà lottare per convincere gli alleati a consentire all’Ucraina di aderire alla Nato. “Tutti noi comprendiamo che l’invito dell’Ucraina alla Nato e l’adesione all’alleanza possono essere solo una decisione politica – ha dichiarato il presidente ucraino – e l’obiettivo è raggiungibile solo se lottiamo per questa decisione a tutti i livelli necessari”. Lo riporta il Guardian.



Di Matilde Testa