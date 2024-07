Rebus governabilità: l’estrema sinistra all’attacco e silenzio di Macron. Attal annuncia le dimissioni

“La lista Ensemble non ha la maggioranza” pertanto “fedele alla tradizione repubblicana e in conformità con i miei principi, domani mattina presenterò le mie dimissioni al presidente della Repubblica“. Lo ha annunciato il premier, Gabriel Attal, commentando i risultati del secondo turno delle elezioni legislative. “Non ho scelto io questo scioglimento, ma ho rifiutato di subirlo”, ha dichiarato il capo del governo uscente, secondo cui “questa sera nessuna maggioranza assoluta può essere guidata dagli estremisti”. Attal ha poi espresso soddisfazione per il risultato della sua coalizione.

Il Nuovo Fronte Popolare avrebbe fra i 180 e i 215 seggi, lontano quindi dai 289 seggi necessari per la maggioranza assoluta. E il blocco di centro macroniano, a 150-180, non farà alcuna alleanza che comprenda Mélenchon e i melenchoniani.

Sul rebus governabilità, Macron non ha rilasciato dichiarazioni, ma da alcune fonti dell’Eliseo si apprende che “aspetterà la strutturazione della nuova Assemblée Nationale per prendere le decisioni necessarie” e che “nel suo ruolo di garante delle istituzioni veglierà sul rispetto della scelta sovrana dei francesi”.



Di Claudia Burgio