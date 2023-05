Responsabile del danno al suo paese

La sua campagna antieuropeista era piaciuta moltissimo a vari cameratucci d’altri Paesi europei, Italia compresa, che avevano in comune una sola cosa: l’ammirazione per Putin e la dittatura russa. Farage raccontò una marea di balle e, il giorno dopo la vittoria, non ebbe problemi ad ammettere che erano tali. Ciclopica quella sui tanti denari che si sarebbero resi disponibili per la sanità. Naturalmente non s’è vista una sterlina che sia una. Dopo di che è sparito dalla circolazione. Ora ricompare e dice: Brexit è stato un fallimento, ma la colpa è dei politici conservatori, che si sono comportati peggio dei commissari europei.