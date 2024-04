Russia, arrestato per tradimento il viceministro della Difesa Timur Ivanov

Il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato arrestato per tradimento e non per corruzione, come invece inizialmente si pensava

Il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato arrestato per tradimento e non per corruzione, come invece inizialmente si pensava

Il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato arrestato per tradimento e non per corruzione, come invece inizialmente si pensava

Il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato arrestato per tradimento e non per corruzione, come invece inizialmente si pensava

Il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato arrestato per tradimento e non per corruzione, come invece inizialmente si pensava. A dare la notizia, il media indipendente russo iStories che cita due fonti vicine all’Fsb, il Servizio federale per la sicurezza della Federazione Russa.

“La motivazione della tangente è per il pubblico. Finora non vogliono parlare pubblicamente di tradimento: è un grande scandalo”, le parole di una delle fonti.

“Nessuno lo avrebbe arrestato per corruzione – dichiara un’altra fonte – Tutti lì lo sapevano da molto tempo. Putin ha dato l’ordine dopo essersi convinto che si trattava proprio di tradimento”.

Il legale di Ivanov continua a negare che la reale accusa sia quella di tradimento, come riportano le agenzie russe.

di Mario Catania