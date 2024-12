Russia, chiusi e poi riaperti tutti gli aeroporti di Mosca

Tutti gli aeroporti di Mosca (Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky) e l’aeroporto di Kaluga sono stati chiusi per alcune ore

Tutti gli aeroporti di Mosca (sono quattro in totale) e l’aeroporto di Kaluga (160 km – 100 miglia – a sud-ovest di Mosca) sono stati temporaneamente chiusi. Lo ha dichiarato l’ente di controllo dell’aviazione russa. Senza però precisare la ragione di questa improvvisa decisione.

“Sono state imposte restrizioni temporanee alle operazioni degli aeroporti di Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e Kaluga per garantire la sicurezza dei voli degli aerei civili” si legge nel comunicato dell’Agenzia federale per il trasporto aereo, come ripreso da Interfax. Questi aeroporti hanno sospeso gli arrivi e le partenze, afferma l’agenzia di stampa russa.

Dopo qualche ora gli aeroporti di Mosca hanno ripreso le loro attività. Lo riferisce l’agenzia federale russa per i trasporti aerei, citata dalla Tass. “Le restrizioni alle partenze e agli arrivi sono state revocate alle 16.39 (le 14.39 in Italia). Le restrizioni temporanee erano state imposte per garantire la sicurezza dei voli civili” spiega l’agenzia, senza fornire ulteriori dettagli.

di Mario Catania