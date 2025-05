Russia-Ucraina, oggi il più grande scambio di prigionieri

Oggi è iniziato il più grande scambio di prigionieri di guerra dal 2014 tra Russia e Ucraina. Per ora l’accordo, concordato durante i colloqui di pace a Istanbul la settimana scorsa, è l’unico risultato al delle trattative tra Kyiv e Mosca.



«Stiamo riportando a casa la nostra gente. La prima fase dell’accordo di scambio “1000 per 1000” è stata completata. Questo accordo è stato raggiunto durante l’incontro in Turchia ed è fondamentale che venga attuato integralmente. Oggi 390 persone. Sabato e domenica prevediamo che lo scambio continui. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando e lavorando 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per riportare a casa uomini e donne ucraini. È molto importante riportare a casa tutti coloro che sono rimasti prigionieri. Stiamo verificando ogni cognome, ogni dettaglio di ogni persona. Continueremo i nostri sforzi diplomatici per rendere possibili tali passi», così su X il presidente ucraino Zelensky, postando immagini che mostrano i primi prigionieri rilasciati scendere dai pullman vicino al confine tra Ucraina, Russia e Bielorussia alla presenza del ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov.



Lo scambio, come hanno spiegato i funzionari ucraini, avverrà in tre gruppi per tre giorni e includono principalmente personale militare, ma anche alcuni civili. Una fonte interna all’intelligence ucraina ha dichiarato in condizione di anonimato al Financial Times che la Russia non voleva rilasciare nessuno dei suoi prigionieri di alto profilo.



Il ministero della difesa russo ha comunicato che 270 militari russi e 120 civili, anche dalla regione occidentale di Kursk al confine con l’Ucraina, temporaneamente occupata dalle forze di Kyiv, sono stati liberati, secondo quanto conferma anche la Tass.



Dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia nel 2022, Kyiv e Mosca hanno condotto più di 60 scambi di prigionieri che hanno coinvolto circa 5.000 ucraini.



A metà giornata, il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth Social, congratulandosi con «entrambe le parti per questo negoziato» dicendo che «lo scambio è stato appena completato». Trump scrive così, nonostante i funzionari di Kyiv abbiano smentito e abbiano spiegato come saranno necessari tre giorni per completare le procedure .





Di Claudia Burgio