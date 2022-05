Le sanzioni della Germania alla Russia: una risposta chiara agli scetticismi

La Germania c’è. In questi due mesi e passa di guerra russa in Ucraina troppe volte – da politici e opinionisti scettici sulla scelta dell’Occidente di sostenere il presidente Zelensky e gli ucraini nella difesa delle loro libertà contro gli invasori – è circolata la litania del “Ma tanto la Germania farà delle scelte differenti”. Mai considerazione fu più sbagliata. Lo dicono i fatti.

Da settimane il governo tedesco del cancelliere Scholz tiene il punto sulla sovranità di Kiev assieme agli alleati della Nato. E lo fa concretamente. Scholz giusto in questi giorni ha parlato di cominciare a fare i conti con l’ipotesi della sospensione del metano in arrivo dalla Russia.

Nord Stream 2 è stato stoppato in poco tempo, una scelta non facile per i tedeschi. La Germania ha poi nazionalizzato in patria imprese di proprietà russa. Atti reali, come la decisione di riarmarsi che è stata assunta in tempi veloci e su cui ieri è cominciato il dibattito al Bundestag. Per il riarmo la Germania ha messo sul piatto un fondo speciale da 100 miliardi di euro, mica briciole.

Il perché di questa scelta storica – dopo la sconfitta del nazismo nella Seconda guerra mondiale – l’ha spiegato il ministro della Difesa Christine Lambrecht: «Non è mai stato così importante prima d’oggi essere capaci di difendersi». Ha quindi sottolineato che non si conoscono i piani di Vladimir Putin e che «c’è un massiccio bisogno di investimenti nell’esercito. Per queste ragioni è così importante il fondo da 100 miliardi e l’obbiettivo deve essere attrezzare completamente l’esercito entro il 2025».