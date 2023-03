Scontro tra un jet russo e un drone Usa nel Mar Nero

Un jet russo si è scontrato con un drone statunitense sul Mar Nero. Il generale dell’aeronautica statunitense, James Hacker, nonché comandante della US Air Force Europa e Africa ha affermato che il drone MQ-9 “stava conducendo operazioni di routine nello spazio aereo internazionale quando è stato intercettato e colpito da un aereo russo, provocando un incidente e la completa perdita dell’apparecchio”.

Immediata la reazione degli Usa di Joe Biden il quale ha subito convocato l’ambasciatore russo a Washington per protestare contro l’intercettamento e il successivo schianto del drone americano ad opera dei caccia russi.

“Non sappiamo quale fosse l’intenzione dei russi ma se il messaggio era quello di esercitare deterrenza contro i nostri sorvoli nello spazio aereo internazionale o in acque internazionali sul Mar Nero, è destinato a fallire”. Queste le parole di John Kirsby, portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa.