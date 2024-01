Scoppia il finestrino di un Boeing Alaska Airlines durante il volo

Grande paura sul Boeing 737 Max 9 di Alaska Airlines quando durante il volo – poco dopo il decollo – è scoppiato un finestrino e poi un pezzo di parete del velivolo

Grande paura sul Boeing 737 Max 9 della compagnia aerea americana Alaska Airlines quando durante il volo – poco dopo il decollo – è scoppiato un finestrino e poi un pezzo di parete del velivolo. L’aereo, partito da Portland e diretto in California, è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Portland, nell’Oregon. Per fortuna, non si registrano vittime o feriti gravi.

Dopo l’episodio, Alaska Airlines ha deciso di fermare tutti i suoi 65 aerei Boeing 737 Max 9. “A seguito di quanto accaduto sul volo 1282 abbiamo deciso come misura precauzionale di tenere a terra la nostra flotta di 65 aerei Boeing 737 Max 9”, ha dichiarato il Ceo di Alaska Airlines, Ben Minicucci, che ha aggiunto: “Ogni velivolo verrà riportato in servizio solo dopo che saranno completate tutte le nostre ispezioni di sicurezza e manutenzione”.

Credits video: vy.covers / TikTok

