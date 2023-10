Se moriamo, almeno si ricorderanno del nostro amore

“Se moriamo almeno le nostre famiglie si ricorderanno che ci siamo amati fino all’ultimo istante”. È il messaggio che accompagna una foto che sembrerebbe quella di un normale bacio fra due ragazzi. Ma non lo è. Perché quei due ragazzi si chiamano Amit e Nir ed erano al rave nel deserto dove si è consumata la strage di giovani ad opera dei miliziani di Hamas.

Hanno vissuto momenti di terrore, la paura di essere uccisi e rapiti. Sono scappati, hanno tentato di mettersi in salvo ma non sapevano se ce l’avrebbero fatta. E così hanno deciso di scattarsi una foto, insieme.

Un bacio, il cui significato lo racconta il post di Amit. Un modo per ricordare, se fossero morti, che si erano amati fino alla fine. Per fortuna, sono vivi e in salvo. Ma quell’immagine, resta una delle testimonianze più forti e vere, di quel dramma terribile che ha visto morire tanti ragazzi innocenti come loro.

di Annalisa Grandi