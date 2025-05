Sergej Lavrov e le supercazzole russe

Sergej Lavrov prende in giro l’umanità. Il no russo all’incontro romano attiene a un fatto ben più dirimente riguardo all’invasione russa in Ucraina

Sergej (Lavrov) prende in giro l’umanità. Il no russo ai colloqui in Vaticano per arrivare a una tregua in Ucraina non è dovuto al fatto che la Russia e l’Ucraina son Paesi a maggioranza ortodossa, il che non renderebbe elegante – secondo il ministro degli Esteri di Putin – farli incontrare nello Stato, appunto il Vaticano, simbolo e cuore del cattolicesimo. Queste son sciocchezze da scuola (ex) sovietica, alla Breznev.

Il no russo all’incontro romano attiene a un fatto ben più dirimente riguardo all’invasione russa in Ucraina. Ovvero che non si è ancora voluto trovare un terreno comune su cui trattare una tregua (per i più ottimisti, una pace) fra Kiev e Mosca. Il che dovrebbe suggerire una cosa a quanti in Occidente – a cominciare dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump – stanno cercando con insistenza di arrivare a un accordo fra Kiev e Mosca: se Putin vuol parlare seriamente di un accordo è arrivato il tempo che la finisca con i giochi di parole. Vaticano o no.

di Massimiliano lenzi