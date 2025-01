Slovacchia, in migliaia scendono in piazza contro il ministro Fico

Continuano le proteste in Slovacchia contro il primo ministro Robert Fico, accusato di avere posizione filorusse e idee sovraniste che mettono a rischio il futuro europeo del paese. Venerdì sera decina di migliaia di persone sono scese in piazza a Bratislava e in altre 30 città della Slovacchia unite nello slogan “La Slovacchia è Europa”. Nonostante le accuse di Fico, che ha parlato delle proteste che vanno avanti da settimane come di un “colpo di stato”, le manifestazioni sono state pacifiche e non si sono registrati disordini.



Durante una breve interruzione di corrente, la folla ha iniziato a cantare spontaneamente l’inno nazionale slovacco con i cellulari accesi. Lucia Štasselová di Peace of Ukraine, una delle organizzatrici delle proteste, ha detto al nostro giornale: “Fico e la sua coalizione stanno distruggendo lo Stato di diritto della Slovacchia. La sua vicinanza a Putin e alla Russia sta isolando il nostro Paese. Abbiamo chiesto le sue dimissioni”. Intanto, come riferito dal portale “Aktuality”, il primo ministro slovacco Fico ha perso la maggioranza in Parlamento dopo che quattro deputati che facevano parte della maggioranza hanno dichiarato che per ora non voteranno in aula.



Di Giacomo Chiuchiolo