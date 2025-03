I democratici in protesta durante lo Stato dell’Unione – IL VIDEO

I democratici in protesta. Da quello del Texas, Al Green, a quella del New Mexico, Melanie Stansbury, fino ai numerosi deputati con cartelli con scritto: “Falso”, “Musk ruba” e “Salva Medicaid”. Sono stati in tanti a farsi sentire durante il lungo discorso, per lo Stato dell’Unione, tenuto da Donald Trump.

Di Matilde Testa