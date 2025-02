Super Bowl, gli Eagles vincono 40-20 sui Chiefs. Trump deluso lascia lo stadio in anticipo

Serata da dimenticare anche per Taylor Swift, fischiata dal pubblico del Super Bowl e presa in giro sui social da Trump

Serata da dimenticare anche per Taylor Swift, fischiata dal pubblico del Super Bowl e presa in giro sui social da Trump

In una New Orleans blindata per la presenza di Donald Trump sugli spalti, il Super Bowl ha visto i Philadelphia Eagles trionfare sui Kansas City Chiefs per 40-22.

I Philadelphia Eagles hanno messo fine al tentativo dei Kansas City Chiefs di vincere un Super Bowl senza precedenti, dominando 40-22 a New Orleans. Nessuna squadra aveva mai vinto due titoli consecutivi ed era tornata al Super Bowl, ma i Chiefs sembravano poco intenzionati a completare la tripletta e la quarta vittoria in sei anni. I Chiefs, penalizzati da un paio di penalità iniziali e dalla loro tradizionale partenza lenta al Super Bowl, hanno faticato ad avanzare. Gli Eagles hanno allungato il vantaggio a metà del secondo quarto, con Jake Elliott.

Tuttavia, più del risultato sportivo, l’attenzione nella città e di tutti gli appassionati era rivolta alla storica partecipazione di Trump, diventato il primo presidente in carica ad assistere a un Super Bowl.

Una serata amara per il presidente, che si era apertamente schierato a favore dei Chiefs, ignorando Philadelphia, la squadra che nel 2018 non fu invitata alla Casa Bianca dopo che molti giocatori avevano scelto di disertare in segno di protesta contro le sue politiche. E così, ancor prima della fine della partita, visto l’andazzo del risultato, Trump ha lasciato lo stadio.

Ma c’è a chi la serata è andata ancor peggio: Taylor Swift. La cantante, presente sugli spalti del Caesars Superdome di New Orleans per assistere alla partita in cui ha preso parte anche il suo fidanzato Travis Kelce, tight end per gli sconfitti Kansas City Chiefs, è stata pesantemente fischiata dal pubblico del Super Bowl. “L’unica ad aver avuto una serata più difficile dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift. È stata cacciata dai fischi dello stadio. Il Maga non perdona!”. Lo ha scritto in un post su Truth Social il presidente americano, Donald Trump, ricordando il sostegno espresso dalla popolare cantante alla sua rivale democratica, Kamala Harris, nei mesi precedenti alle elezioni.